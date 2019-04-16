英法德歐洲議會友台小組 首度跨國串聯挺台參與WHA

2019-04-16 17:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會友台小組首次串聯英國、德國與法國國會友台小組，今天聯名致函給世衛組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲WHO邀請台灣出席今年5月的世衛大會（WHA）。

針對今年5月即將舉行的WHA，世衛組織發言人林德梅耶日前回應台灣媒體詢問時指出，今年若沒有「兩岸諒解」，不用期待台灣能獲得WHA邀請函。

但國際挺台聲浪強，繼美國、英國、加拿大及歐盟行政部門近來陸續公開力挺台灣有意義參與WHA後，歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）、台英國會友台小組共同主席Nigel Evans與Lord Rogan、德國國會友台小組主席Klaus-Peter Willsch，以及法國國民議會友台小組主席Jean-François Cesarini等5位歐洲跨國議會友台小組主席於4月15日聯名致函給WHO幹事長譚德塞，共同呼籲邀請台灣出席5月舉行的第72屆WHA。

聯署信函指出，台灣在過去兩年被排除第70屆及71屆WHA之外，參與今年2月WHO流感疫苗選株會議等各項技術性會議也遭受限制，造成全球衛生安全體系的嚴重漏洞。信函強調，台灣2千3百萬人民被剝奪與世界其他公民在平等基礎上參與全球防疫體系的權利，亦無法做出具體貢獻，極為不公，要求幹事長促成台灣出席今年5月間召開的WHA。

外交部今天發布新聞稿對此表示歡迎及誠摯感謝，並再度呼籲WHO秉持其憲章宗旨，傾聽各方支持台灣應參與WHA的訴求，儘速邀請台灣出席本年WHA，達成台灣、WHO與國際社會多贏的局面。

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