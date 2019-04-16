政院：臨櫃刷卡付罰單 10月前手續費由銀行吸收

2019-04-16 16:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對公務機關行動支付及刷卡手續費事宜，行政院發言人Kolas Yotaka今日表示，今年10月以前，民眾至公務機關臨櫃，以信用卡支付各項規費及罰單等，相關手續費皆由各銀行吸收，政府並無編列預算支付。

Kolas Yotaka指出，行政院長蘇貞昌針對媒體近日利用顯著版面，討論政府推動行動支付便民政策，及民眾以信用卡繳納公務機關各項費用所生手續費的議題，要向社會說明。

首先，今年10月以前，民眾至公務機關臨櫃，以信用卡支付各項規費及罰單等，相關手續費皆由各銀行吸收，政府並無編列預算支付。

第二、因政府開始大力推廣行動支付，預估筆數逐漸增多，手續費用也會逐漸增加，銀行表示今年10月以後不願繼續吸收，因此當民眾至公務機關臨櫃繳納各項規費，無論以行動支付，或電子支付所衍生的信用卡手續費，政府基於便民及效率，決定繼續以預算支應。但不包含各種罰單手續費。

第三、行政院相關機關函文的公文語意未盡清楚，且未在第一時間回覆地方政府所提釋疑，事後說明又未能明快清楚，讓社會清楚理解，蘇院長在此向社會表示歉意。

蘇揆認為，行動支付是政府面對科技與時代進步，與時俱進推動的簡政便民政策，為創造政府、民眾、產業三贏局面，請大家多多支持使用。

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