蔡英文頻出訪展現外交能力 賴清德：有個人特色很好

2019-04-16 12:01

［記者許倬勛／桃園報導］前行政院長賴清德今天早上到桃園市新屋區長祥宮參拜，祈求選舉順利，所到之處受到支持者熱烈歡迎，大喊：「總統好！」

近期總統蔡英文頻繁出國訪視，被外界解讀為展現外交能力，有與「賴神」較勁意味。賴清德說，每個人都有各自的強項，讓自己的長處被民眾看見非常好，要給予鼓勵。

民進黨中執會通過總統初選延期，「英德之爭」邁入延長賽，部分綠營同志對選情感到憂慮；對此賴清德強調，投入選戰的初衷不變、民主精神不變，這是場君子之爭，他只想讓台灣變得愈來愈好。

此外，鴻海總裁郭台銘有意角逐總統大位的傳聞甚囂塵上，媒體問及賴清德看法，他先是露出淺笑，遲疑半晌說：「只要對國家有利、想要為台灣做事的人，都歡迎一起來競爭。」至於國民黨內事務，他則不便評論。

賴清德說，希望藉由初選團結黨內，讓已經分散的力量能夠凝聚，他說，若有幸擔任總統，會以打造長治久安的社會、穩定繁榮的國家為目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/