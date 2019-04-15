小英接見美國大咖萊恩 他透露：美方傳遞重要訊息

2019-04-15 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年是「台灣關係法」立法40週年，美國前眾議院議長保羅．萊恩（Paul Ryan）15日上午率團來台，總統蔡英文接見時，感謝美方40年來堅定支持，以及萊恩任內通過多項挺台法案。對此，時代力量前發言人吳崢表示，從這些舉動看出，「蔡英文總統是深受美國政府信賴的領導人」。

吳崢在臉書表示，要簡單比喻萊恩在美國的地位，「可以想像成美國的王金平，不過他比較年輕也比較帥（欸），總之就是距離總統位置不會太遙遠的人，可以說是美國政治人物核心中的核心」。

吳崢提到，萊恩這次來台灣，是為了率團參加AIT舉辦的台灣關係法40周年系列活動，慶祝台美關係的發展；他也列出與團的成員名單，除萊恩還有一票美國議員和官員：「美聯邦眾議員、美國眾議院科學、太空和技術委員會主席 Eddie Bernice Johnson、眾議員 Don Bacon、Hank Johnson、Salud Carbajal以及美國在台協會主席莫健」等等。

吳崢指出，「這個名單一字排開，由美國前眾議院議長率團，應該可以非常清楚的看到：蔡英文總統是深受美國政府信賴的領導人」。在蔡英文執政的時期，台美關係正不斷被推向更強力、更堅實的盟邦關係。

吳崢強調，簡單來說，蔡英文讓美國感受到，台灣的成長對美國是有利的，而不是只會要求美國單方面的付出幫助台灣。網友也留言，「好感動」、「國民黨根本連蔡英文的車尾燈都看不到」、「這團也太大了吧」、「讚啦 小英太猛了」。

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