共機擾台 中國軍方囂張稱：維護台海「和平穩定」

2019-04-15 18:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部稍早發布訊息指，中共解放軍多型多架軍機今下午經巴士海峽前往西太平洋遠海長航訓練，分批自原路徑及宮古海峽返航，譴責共軍藉由文攻武嚇企圖改變台海現狀無助和平。但中國解放軍東部戰區發言人張春暉今稱，此行動為年度計畫內的正常安排，為「主權國家正當合法權利」，「有利於維護台海和平穩定」。

我國國防部稍早表示，中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等各型機多架，今日中午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

國防部更批中共，藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變台海現狀之事實，此舉無助於台海和平，更影響區域穩定與安定。

但中國人民解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校，今日下午針對海空兵力「繞台島巡航」發表談話稱，中國解放軍東部戰區「近日」出動艦艇、轟炸機和偵察機在內的海空兵力繞台島巡航，並進行必要的訓練演練，檢驗了多軍種一體化聯合作戰能力。

張春暉還稱，此次行動是年度計劃內的正常安排，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。戰區部隊牢記新時代使命任務，努力提升新時代打勝仗能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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