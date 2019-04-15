義大再敗訴！簡煥宗：韓國瑜到底拆不拆違建？

2019-04-15 19:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕義联集團針對義大世界開發案建照變更設計之行政處分、提起多次上訴，但因全區實設容積超過核定之計畫內容，且並未如期改正，最終經最高行政法院認定，高雄市政府未准予變更之行政處分「並無違誤」；高市議員簡煥宗質疑，義大經判決違法的超額容積樓地板面積高達3萬4千餘坪，韓國瑜到底拆不拆？

簡煥宗說，經檢視判決書顯示，義联集團針對義大世界開發案「高縣建造字第001196號建造執照第2次變更設計申請之行政處分」乙案提起多次上訴，但最終經最高行政法院認定，高雄市政府「審酌其全區整體實設容積已超過開發許可核定之計畫內容，且上訴人未遵期改正，因而否准上訴人請系爭建照第2次變更設計之申請，並無違誤………」，於今（2019）年3月28日定讞並駁回。

簡煥宗指出，義大超容積案早在2013年就經法院判決違法定讞，陳菊市長當時即指示相關單位，要求義联集團自行提出拆除方案，不過義联始終「已讀不回」，因此由市府多次提出將義联的損害降低到最小的拆除方案，但義联仍不願配合。

簡煥宗質疑，市府已準備好方案了，難道韓國瑜還不願拆除法院認定的違建嗎？難道韓國瑜市長還挺得下去？拆除方案都準備好了，難道還不快拆除法院認定的違建？甚至連258億的國賠案還要和林義守私了嗎？

簡煥宗「煥然一新 簡煥宗」臉書貼文：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/