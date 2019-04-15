高市綠營批訪美都在造勢 韓國瑜：現在不修理就不正常

2019-04-15 12:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市議會民進黨團今強烈批判，質疑高雄市長韓國瑜訪美行都是財團訪問與造勢大會；韓國瑜回應沒關係啊，在新馬也被修理、在港澳也被修理、來美國一樣被修理，現在反正不修理就不正常了。

高市議會民進黨團上午聲明，對於高雄市長韓國瑜為選總統，竟花費高雄市公帑赴美國造勢，與發表有辱台灣言論，而新聞局長王淺秋陪同韓國瑜，竟連上任後第一次在議會部門質詢業務報告都缺席，民進黨團提出強烈抨擊。

黨團幹事長陳致中表示，韓國瑜花高雄市329萬公帑去美國，宣稱是為締結姊妹市、去哈佛大學發表學術演講，且還搭乘商務艙提早一天出發，結果實際在美國從事的全都是選總統的造勢大會，還公然發表有辱台灣的言論，指稱台灣三位出身台大法律系的總統搞殘台灣經濟。

他進一步指出，新聞局長王淺秋還為此、不惜缺席上任後在議會的第一場部門質詢業務報告，導致新聞局官員被議會教育委員會召集人陳慧文請出議場以示譴責。

黨團書記長林智鴻認為韓根本無心市政，一心想選總統。

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