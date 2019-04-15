潘文忠：回應社會對加速淘汰不適任教師的期待

2019-04-15 09:25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育委員會今天審議教師法修法，教育部長潘文忠今早受訪表示，這次教師法修法是回應社會長期的共識和期待：有效加速淘汰不適任教師，修法過程中有檢討過去相關不足處，從數個面向作修法調整，在維護學生受教權益大前提下，大家目標是一致的，後續審理過程中，教育部將提出配套措施，盼修法回應社會期待加速處理不適任教師，並針對學生因此受傷害的問題給予有效解決。

潘文忠也表示，這次教師法修法，考量教師不適任的相關情節輕重，實務面有較多衡量基礎。潘文忠也指出，近來虐童及狼師事件頻傳，強化淘汰不適任教師效率與機制刻不容緩，因此教育部就教師法進行整體通盤檢討及全文修正，以維護學生受教權益，增進教師教學品質，營造友善校園學習環境。

立委陳學聖提程序問題表示，今天只詢答不要逐條審查，教育沒有藍綠問題，不要激化家長團體和教師團體對立，可先召開公聽會。教委會主席、召委蔡培慧表示，今天上午詢答，下午針對修法架構進行廣泛審慎討論，週三再進入逐條審查，公聽會均可討論，立院審議不會急就章。立委柯志恩作提案說明抨擊，教育部送出教師法修法，怎麼是讓立委選邊站、讓立委為難？盼大家心平氣和，好好坐下來討論。

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