絕不是P圖！ 蘇貞昌「長出茂密頭髮」 真相笑翻網友

2019-04-15 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌外表最大的特徵就是「電火球」禿頭造型，沒想到網友在PTT「就可板」（joke）發文，稱蘇貞昌竟長出濃密的頭髮，讓人感到好意外，照片曝光後讓多網友笑翻。事後民進黨新北市議員張志豪在臉書透露，其實是他站在蘇貞昌後方，才會讓大家誤會蘇院長長出頭髮了。

一名網友在PTT就可板貼出一張照片，驚訝地說「剛剛點開一則新聞一看，哇靠，蘇貞昌長頭髮了，而且還是油頭呢！」該新聞照片為蘇貞昌13日到新北市中和區促銷屏東縣農特產時，被媒體詢問針對中國武統學者李毅遭驅逐案，以及要如何處理4月底另一個「武統宣講團」來台一事。

由於媒體拍照角度的關係，站在蘇貞昌後方的人剛好被他擋住，一頭濃密的油頭就剛好套在蘇貞昌的頭頂上，讓人乍看之下還以為蘇貞昌使用了什麼神奇地生髮液。許多網友見狀全都笑翻，留言「蘇院長的頭髮長出來啦！」、「這髮際線真高 還是恭喜老來得髮」、「笑死」、「蘇貞昌這樣看起來像周杰倫耶」、「哈哈哈哈 超像 好煩啊」。

事後站在蘇貞昌後方的的新科新北市議員張志豪也在臉書發文，笑稱「原來我也有這麼一天.....成為討論度最高的頭髮，搶不到站位只剩頭髮」。底下網友也留言「無縫接軌！」、「點播一首你是他的髮」、「毫無違和感啊」、「院長髮際線好高（誤」。圖文創作者、設計師蕭瑩燈也笑說，蘇貞昌不但把行政院長幹得虎虎生風，意氣風發到連頭髮都長出來了。

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