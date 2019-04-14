村里長與中國簽署結對交流協議 陸委會：違法

2019-04-14 06:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國積極在台培養親中勢力，拉攏、吸收台灣基層，在去年九合一選舉、新任村里長上任後，便密集安排赴中交流。據中媒報導，1至3月至少有9個台灣村里與對岸簽署結對交流協議，陸委會表示，村里長依法不得簽署任何協議，將請主管機關查處。事實上，過去已有10名村里長因此受罰。

中國以「一代一線（青年一代、基層一線）」對台統戰，在基層除拉攏宮廟、農漁會、原住民等，更是鎖定村里長。上月爆出有8名村里長擔任福建平潭9個村委會或社區居委會執行主任，內政部已請村里長陳述意見至10日為止，並視陳述結果開罰。

事實上，去年11月底九合一選舉，選出新任村里長後，中國便著手佈局拉攏，高雄市里長聯誼會參訪團在中國海南省台聯邀請下，於12月初就赴中交流。而今年至今，中媒有宣傳報導者，就有8團村里長赴中，未被報導者恐更多。對岸在參訪活動，還邀請村里長合唱「我愛我的祖國」、共切「兩岸一家親蛋糕」。

彙整中媒報導，1月有4團村里長赴中，3月有3團，而彰化縣9個鄉鎮市的村里長等基層代表近200人，於4月8日至18日參訪重慶，重慶市台辦表示，「這是歷來基層參訪人數最多、活動規模最大」。

據報導，台灣村里長聯合會總會長、台中沙鹿美仁里長陳建良1月率團到四川交流，美仁里與眉山市的江公社區簽署結對交流協議，彰化和美還社里也與夾江縣紅旗村結對認親。此外，新北市三重區長安里、錦通里也與四川的社區簽署交流合作協議；彰化縣的四個鄉及村里3月時與重慶的社區締結友好，金門縣與對岸金井鎮圍頭村簽署3項協定和3個合作意向。

陳建良受訪時澄清，簽署協議只是形式、做場面而已，對方要給上級看的，對台灣而言，協議是「廢紙一張」。對於可能受罰，他喊冤，「政府完全沒宣導， 誰知道是違法？里長是最基層，也是一票票選出來的，這樣就處罰，根本不公平。」

內政部解釋，村里長並非行政法人，無權代表村里簽署任何協議，擅自簽署屬違法。 陸委會也說，村里長沒有公權力，不得簽署任何協議，若簽署協議視為合作行為，違反「兩岸人民關係條例」，可處10萬元至50萬元的罰鍰。

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