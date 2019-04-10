雄中教官赴中交流 立委斥敵我不分

2019-04-10

〔記者鍾麗華、蔡亞樺、黃旭磊／綜合報導〕教育部竟放行教官到中國交流！高雄中學中校教官胡中中在清明連假期間，隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州，教育部表示，該名教官赴中申請由校方提出，理由是到中國「學術交流」與「觀摩教學」，不過，民進黨立委質疑，教官是教導「全民國防」，難道是要教全民國防給對岸看？台灣最大的危機就是「敵我不分」。

曾參加學思達的教師透露，學思達創辦人張輝誠去年向中山女高辭職後，積極遊走兩岸，「表面上是宣揚新的教學法，其實是宣揚大中國意識，把老師、學生『勾』去中國」，這次利用清明連假，帶領十八名核心老師與教官到中國交流，還大剌剌地在臉書貼出交流與旅遊的照片。

胡中中是學思達核心老師，在二○一七年曾獲「全民國防教育傑出貢獻獎」，被國防部公開表揚。她昨天回應表示，此行以教師身分應邀到鄭州分享理念，單純學術活動，自己非常愛台灣，學思達教學法創自台灣本土，翻轉傳統教學法，在新課綱體制非常受歡迎，連香港、澳門教師都來台學習，請外界不要過度聯想。投身學思達教學五年多來，授課全程開放、公開透明，沒有不可告人之處。

教育部學務司科長黃惠玲稍早表示，教官身分敏感，赴中規定比公務員還嚴，「一般而言不能去」，除非是奔喪、探親等特殊理由，但需專案提報教育部核准。不過，查到放行胡中中的公文後改口說，校方表示有「學術交流」與「觀摩教學」的需要才核准。對於未來是否允許其他教官赴中交流，她表示要視個案而定。

民進黨立委林俊憲強調，教官是現役軍人，中國統戰無孔不入，尤其是近年來積極對教育與校園統戰，教育部卻未盡把關的責任，毫無危機感。立委邱志偉認為，教官赴中申請不能單由教育部審查，國防部也應共同把關。

請侍親假赴中 北一女將查

也有老師質疑，正請「侍親假」的北一女老師張惠喬到中國交流，「在侍親假期間到中國難道不必向校方報備？據了解，張惠喬是張輝誠的太太，請假期間多數負責學思達的財務，有老師質疑，她在侍親假期間到中國交流難道不必向校方報備？難道她有帶父母一起去交流？

北市教育局主任秘書陳素慧表示，張惠喬確實以侍親為由向校方申請留職停薪，學校將會了解張去中國的緣由，並發文給移民署了解去中國停留的時間與頻率，學校將會進行調查。

學思達昨透過公益平台文化基金會表示，由於華人多採填鴨式教育，因此學思達才會到中國宣傳新的教學法，所有赴中國的老師都有向學校報備，一切合法。

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