南韓禁福島水產 謝長廷反譏名嘴：打臉我連標題都沒看清楚

2019-04-13 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府禁止日本福島等核災區水產品進口，被日本政府向世界貿易組織（WTO）提告，11日二審結果判定日本敗訴。對此，駐日代表謝長廷今天（13日）在臉書上發文說，少數泛政治化人士第一時間就大喊「打臉謝長廷」、「謝長廷滾」、「下台」，實際上卻連新聞標題都沒看清楚。

謝長廷提到，目前包括日本、台灣在內的各國政府，都在研析判決書內容，希望分析結果，作為未來交涉參考。有些人在得知判決結果後，開始對他不斷喊打，「但看其內容，發現他們連新聞標題都沒看清楚，更不用說判決內容的分析」。謝長廷也在貼文中附上一張名嘴謝寒冰12日在臉書批評他「真的可以滾了」的截圖。

謝長廷指出，新聞標題記載南韓禁的是「水產品」，如魚蝦貝類；台灣禁的則是「食品」，如水產加上蔬果穀類及食用畜牧產品，範圍更廣，然而，卻有政治評論把南韓禁止範圍說成「農產品」，把台灣禁止範圍說成「水產品」，引發誤導。

此外，謝長廷強調，本次判決並未認定日本的水產品有污染，而是認定在一時沒有科學根據證明有污染前，依WTO相關規定，可以允許當事國暫時停止進口，所以韓國並不違法云云，「這些理由我們是否可以引用？時間多長？範圍多大？是值得深入研究所在。」

他表示，無論情勢如何，後續值得讓台灣再多觀察參考，「多一點客觀依據，少一點主觀情緒，也是走向文明的指標。」

謝長廷臉書：

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