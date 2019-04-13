敦睦艦隊18日訪帛琉 見證美軍與帛琉警方聯合演習

2019-04-13 11:08

〔記者羅添斌／台北報導〕由3艘軍艦組成海軍敦睦遠航訓練支隊即將啟航，預計在本月18日至20日造訪帛琉，而根據帛琉主要媒體IslandTimes的報導，在我國敦睦艦隊造訪帛琉期間，正巧是美軍與帛琉警方舉行連續多日的聯合演習。

至於我方有無可能受邀參與聯合演習，或是由艦隊幹部到相關演習區觀摩？軍方官員今天表示，我方是到訪的客人，一切會尊重地主國及美方的安排。

海軍敦睦艦隊是由油彈補給艦「磐石號」、飛彈巡防艦「田單號」（成功級）及「武昌號」（康定級）等3艘軍艦組成，日前完成國內環島航訓後，即將啟航到訪南太國家友邦，預計5月下旬返國。

帛琉主要媒體IslandTime昨天對於我國敦睦艦隊到訪有大篇幅的報導，內容除了介紹我國敦睦艦隊的組成及開放參觀等資訊之外，重點則是巧妙的把我國敦睦艦隊到訪，與美軍將和帛琉警方聯合演習做出時間上的連結。

IslandTime報導表示，美軍與帛琉的聯合演習，將於本月14日至19日舉行，屆時將有約200位的美軍官兵與帛琉警方人員進行多項目的聯合演練。

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