林宅血案、陳文成命案解密爭議 蔡總統指示陳菊速處理

2019-04-12 20:57

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院司法及法制委員會9日審查「政治檔案條例草案」，民進黨立委段宜康質詢時砲轟國安局將林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等非屬國家情報的政治迫害案件列為「永久機密」，不讓促轉會調閱。總統府發言人黃重諺今晚表示，實現轉型正義與守護國家安全都是蔡總統就任後最重要的任務與承諾，兩者間並無必然衝突，總統非常關切近日有關國安局檔案的解密爭議，並指示總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維，隨即召集相關部門研議後續處理事宜。

促轉會委員葉虹靈當天答詢指出，去年8月起向國安局調閱21件有關林宅血案、陳文成命案、美麗島事件、台大哲學系事件等檔案，國安局僅提供1件關於林宅血案的檔案，其餘均被列「永久機密」未能提供。

黃重諺今晚指出，在蔡總統指示下，國家安全局的上級機關國家安全會議將即依據「國家機密保護法」及「促進轉型正義條例」等法律規定，督導國家安全局逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，在兼顧轉型正義及國家安全的前提下，經過近40年時空環境變遷後能夠解密的檔案，將依法予以適當處理。

黃重諺強調，作為民主法治及落實轉型正義的國家，把該還原的真相逐一釐清，是政府應負的責任。

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