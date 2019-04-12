小朋友喊「總統好」 阿北柯P虎尾「騎」遇

2019-04-12 16:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在媽祖後頭追趕，台北市長柯文哲持續以騎單車+徒步方式要完成大甲媽祖進香之旅，今天在虎尾中正國小前廣場辦「柯粉卡車會」，發送平安麵及御守，對面小朋友大喊「柯總統好」，吸引柯P專程去前握手。

為了向媽祖還願，柯文哲今天趕上大甲媽祖進香回鑾行程，中午在虎尾和雲林縣青農座談，下午舉辦「柯粉卡車會」，大批柯粉排隊和柯文哲合照，會面地點就在國小對面，小朋友一發現是「阿北」來了，紛紛大喊「柯總統好、我愛你」。

小朋友呼喊聲音愈來愈大，柯文哲向柯粉抱歉一下，「轉檯」到中正國小圍牆外，和熱情的小朋友握手、問好，氣氛熱絡。

雲林青農代表古坑有機農業生產合作社理事主席柯力誌向柯P請願，以農委會鼓勵青農返鄉務農，盼在台北果菜市場成立雲林有機專區，帶動雲林農業升級。

柯文哲說，美國生產食物有25％在過程中損耗丟掉，沒有被吃下去，比照台灣，若採精緻農業，蔬菜等農產品的單價一定有上漲空間，希望能由台北消費地做起，尤其台北果菜市場雲林供應蔬菜佔27％，相信能推廣有機、無毒、產銷履歷農作物，改變消費型態帶動產業革命，創造雲林農民的生產利潤。

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