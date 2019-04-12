柯P瘋媽祖 議員轟秘書處成請假天堂

2019-04-12 15:25

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市議員汪志冰今日在議會質詢北市府秘書長兼秘書處長張哲揚，質疑市長柯文哲在參加媽祖遶境期間，秘書處出現異常請假狀況，8天中扣除病、喪假後，共有59人次、43人，超過3成的秘書處員工請假，簡直是請假天堂。

對此，張哲揚僅說，市長出去會有隨扈和新聞聯絡人等人士；對於請假天堂的質疑，張表示未來會注意同仁請假狀況。

台北市政府發言人劉奕霆表示，議員的資料是以人次計，所以比例上才會較高，但有些同仁其實僅請1小時、2小時不等，並非全天請假，而陪同市長隨行之同仁也僅有3至4位同仁。

汪志冰批評，柯文哲南下瘋媽祖搶曝光刷存在感，讓許多議員批評為無心市政，沒想到秘書處也出現許多人請假的情況，秘書處從本月8日到16日扣請除病、喪假的員工，共有43人、59人次請假，以秘書處141人計算下，請假人數為30.5%，而市府顧問蔡壁如、周榆修、市府副發言人柯昱安、黃瀞瑩都請假2天或2天以上。

汪志冰接著拿出其他局處的請假狀況，指出消防局在同樣的時段請假共11人次，而員工數約2千人的12個區公所，總計也才50人次請假，僅2.5%；汪怒轟，難道是因秘書處跟柯比較近，成為「（上）書房行走」就不受管控嗎，她尊重每個人都有請假的權利，但這樣的休假狀況合理嗎，張哲揚不該因為柯的關係就忽視，該依規定辦理。（15:58更新）

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