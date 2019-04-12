李毅被強制出境 蘇揆：剛好而已，快走不送！

2019-04-12 11:31

〔記者李欣芳／台北報導〕強力鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅被廢止入境許可後，今天清晨被強制出境、離開台灣。行政院長蘇貞昌今天表示，李毅以觀光之名來台灣宣傳武統，不但是恐怖份子，比起台灣社運份子李明哲在中國被逮捕遭關押5年，台灣把李毅驅逐出境，「剛好而已！」

蘇貞昌上午受訪表示，台灣是自由民主開放的國家，我們歡迎各界來台灣，他也特別表示這些年來政府的努力，使台灣觀光客增加，但假觀光之名卻來宣傳要武力統治台灣，這不但是恐怖份子，而且比起李明哲在中國被逮捕，只是因為言論就被關5年，我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送。

中國和平統一促進會本週六將在台中市舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請中國學者李毅擔任論壇主講人，但因李毅極力鼓吹武統台灣，行政院長蘇貞昌昨認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署陸委會查明。移民署與陸委會經開會會商後，認定李毅來台已違反我國法律，決定註銷李毅的入台許可。

不過，李毅昨天一度銷聲匿跡，移民署人員今晨在南投竹山某民宿查獲李毅後，隨即將他帶往桃園機場，強制遣返回出發地香港。李毅在登機前聲稱不知道促統遊行這件事，也沒有與「中國和平統一促進會」成員會面。

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