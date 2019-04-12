對台美關係表態！美國務卿承諾：強化與台灣夥伴關係

2019-04-12 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國「台灣關係法」立法40年之際，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）接受聯邦參議員質詢時，對台美關係表態，他承諾會全面履行「台灣旅行法」，以強化與台灣的夥伴關係。

美國聯邦參議院外交委員會在美東時間10日審視國務院2020財政年度預算，共和黨籍外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）向龐皮歐質詢，一個多星期前，20年以來第一次，中共軍機似乎故意穿越台灣海峽中線，你是否計畫在「亞洲再保證倡議法案」中，全面實施「台灣旅行法」，以進一步強化美國與台灣的夥伴關係？龐皮歐回答，「是的。」

賈德納進一步詢問，「是否會承諾，在不久的將來，派出高階代表團到台灣，以表明美國對台灣人民的承諾？」龐皮歐回答，美國在台協會有很多的活動正在進行安排。

對於中國威脅台灣的動作頻頻，龐皮歐表示，美國看到了中國活動的增加，包括政治資訊戰與軍事行動，也看到了中國如何對台灣更具侵略性的做法。龐皮歐也說，每一次美國與中國談話時，都先從這些議題著手，他認為中國了解美國的政策是持續的。

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