萬份釋憲書湧入司法院 退休教師：年改是焚書坑儒

2019-04-11 12:57

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市教育產業工會等4個教師團體11日持上萬份年改釋憲聲請書，赴司法院請求大法官受理，現場一度群情激憤，批評年改案猶如「焚書坑儒」，而在大法官書記處第三科科長張怡聰出面接下聲請書時，場面差點失控，幸好在優勢警力介入下，事端才未擴大。

張怡聰在抗議20分鐘後出來接收聲請書，因未公開發言，引爆上百名民眾不滿，進而出手推擠，在警方護送下，她強調「會依法處理」，隨即返回司法院，抗議者此時相互呼籲自制，未釀事端。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，去年民進黨政府執行年改方案，上萬位退休教師與其家庭受到巨大影響，分向台北、台中、高雄高等行政法院提出訴訟，未料在北高行審理時，法官竟只給律師3分鐘說重點，顯不合理。

新北市教育產業工會理事長黃耀南則說，退休教師領的是退休金而非年金，豈可適用年改制度，雖然目前案件仍在行政法院審理，但因本案具有原則重要性，根據大法官1211次會議決議「聲請案件雖未盡審級救濟之程序，如事實已臻明確而無爭議餘地，且在憲法上具有原則重要性，大法官可以議決受理」，大法官仍可在終局判決前受理釋憲。

4個團體發表聲明，重新核定退休金的行政處分粗糙，違反憲法上的不溯及既往、信賴保護、法治國及社會國等重要性原則，基於保障民權並節省司法資源，希望憲法守護者大法官受理釋憲，為軍公教警消的財產權及榮譽守住最後一道防線。

聲明指出，2018年7月新法制定的軍公教退休金制度，仍是破產且無法永續的惡法，退撫基金的問題沒有改善，只是把問題延後，其中最大的3個癥結點分為：一、每年未依法足額撥補，造成虧損逐年擴大；二、退輔基金操作績效不彰，卻栽贓給軍公教退休金制度；三、退撫基金獲利不到3%，遠遜於國外績優退休基金的7%。

聲明質疑，政府稅收已連續5年超徵，金額達6101億元，這筆稅額去了哪裡？政府應對勞工及軍公教一視同仁，為何行政院長蘇貞昌只承諾對勞工朋友退休金的最終支付責任，卻忽視軍公教的權益，難道政府不是他們的雇主嗎？

聲明最後寫到，大法官應警覺這個違憲的退休金改革法律，已造成百萬家庭的不安與動盪，數十萬人直接受到惡法迫害，期盼藉由此次釋憲聲請，讓大法官做出鏗鏘有力的憲法解釋，為國家司法防線塑立里程碑。

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