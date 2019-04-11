高市負債多少？官版3041.36億 議員爆民間版多501億

2019-04-11 12:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市負債究竟多少？根據官方版，一年期以上受限債務總額 2416.07 億元，受限與非受限債務總額則為3041.36 億元，但議員郭建盟今天爆料，指民間版債務比官版還多出 501.04 億元。財政局長李樑堅則表示，避免掉落財政懸崖，除控管人事支出，還要檢討及忍痛減少非法定社福支出。

依高市府財政局揭露的高雄債務概況，截至今年 2 月，高雄受限與非受限債務總額3041.36 億元，其中包含一年期以上之受限債務總額 2416.07 億元、未滿一年短期債務 99.22億元、非受限債務 326.82 億元、公車處清理基金 199.25 億。

民進黨市議員郭建盟今天在議會質詢，他根據各方資料，拼湊出屬於民間版的 108 年債務概況。截至今年 2 月底，高雄舉債上限為 3148 億，總負債金額為 3542.4 億元，包含高市府公佈之一年期以上之受限債務為 2416.07 億，非受限債務總額為 526.07 億。而政府應列而未列之受限債務為600.26 億元，三項加總金額為 3542.4 億元，較官版多出 501.04 億元。

郭建盟強調，其中關鍵在於官版財政數據，慣性忽視部分已發生卻長期未列的受限負債，包括未支出債務：審計部公布的歷年拖欠中央、公民營銀行、公法人、民間公司之待付債務 297.37 億。已支出債務的歷年總預算決算短絀 236.45 億、特種基金墊借公務預算支出金額 49.31 億、墊付款未轉正金額 17.13 億。

郭建盟說，高雄市將在113年面臨財政嚴苛考驗，包括鐵路地下化經費122億元及前瞻計畫捷運黃線預算、捷運岡山路竹延伸線等自籌款234億元，都將加深高雄財政艱困；他建議市府力行財政透明自律方案、提出10年財政收支計畫及基本維持收支平衡待辦事項建議書，穩定高雄財政。

對此，財政局長李樑堅表示，很憂心高雄財政問題，他不諱言高雄市人事費占預算比達51.8%，居六都之冠，每年支出約600億元，還有非法定社福支出等，都是很大的財政負擔。

李樑堅指出，他已向市長韓國瑜報告，非法定社福應該檢討，忍痛該減就要減，舉例說，65歲以上長者健保費（已排富）由市府繳納，每年約17億元，如果不檢討非法定社福支出，未來要應付公共建設有困難。

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