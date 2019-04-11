召公股行庫董總精神喊話 蘇揆：一起努力照顧人民

2019-04-11 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前拍板的公股銀行人事異動，遭國民黨立院黨團抨擊是選舉考量。在新人事陸續上任後，蘇貞昌今天上午在行政院院會前大動作召集八大公股銀行董總精神喊話，以穩定公股行庫士氣，蘇揆並提醒公股銀行除了本行業務，也要多協助中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。

公股銀行高層人事上週大地震，土銀、彰銀、第一金、華南金董事長都在上週換人，包括因慶富案下台的合庫金前董事長廖燦昌，接任第一金控董事長一職，另華南金董事長吳當傑、彰銀董事長張明道任期屆滿不續任，分別由高雄銀行董事長張雲鵬、土銀董事長凌忠嫄接任。而土銀董事長一職，由合庫銀總經理黃伯川接任，黃伯川遺缺則由合庫銀副總經理陳世卿升任。

國民黨立院黨團日前批評這人事案是選舉考量，將透過黨團提案，要求閣揆蘇貞昌對此到立法院作專案報告。不過，蘇揆日前則說明公股行庫人事標準就是用人唯才，只問能力，強調基層出身，並特別提拔女性，希望公股行庫能夠發揮效率，為人民服務。

蘇揆今天上午大動作召集所有公股董事長、總經理談話，據悉，蘇揆除了精神喊話外，也盼公股行庫多協助包括中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。

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