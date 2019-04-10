AIT臉書小編爆氣嗆中後刪文 立委：想親自向小編致意

2019-04-10 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕《台灣關係法》40周年，AIT臉書小編也分享AIT處長酈英傑的投書文章表示，「維護基本人性需求的各種自由權和選擇權是台美兩國的共同點」並強調這是「中國絕對望其項背並恐懼的」。雖然推文後來遭到刪除，但時代力量立委徐永明讚揚小編「佳作」，甚至期待能有榮幸親自向小編致意。

AIT臉書小編分享了處長酈英傑的投書，雖然該推文後來遭到刪除，但是早已被網友擷圖廣為流傳，許多網友紛紛表示，「AIT不只有槍還有飛彈」、「#好嗆啊，我喜歡」。

徐永明也分享本報新聞表示，AIT小編今日爆氣嗆中的文章雖然被刪除，但貼文已經廣泛流傳於網路，相信無法使用臉書的習近平也已經看到，冒出了點冷汗。

徐永明指出，從前處長梅健華一家人開始，AIT就明顯改變對台灣社會的交流方式。希望讓習近平冒冷汗的AIT小編能再有佳作，不要刪除，持續火熱交流，不只彰顯台美共同信仰的言論自由價值，也凸顯對北京的同盟立場，台灣民眾非常期待。

AIT下周一將舉辦酒會慶祝《台灣關係法》40周年，徐永明也表示希望能有榮幸親自向小編致意。

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