罵翻！彰化砍5億重陽敬老金 議員酸：省來做彰南捷運？

2019-04-10 19:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府準備刪掉重陽敬老金約5億元，引發各界譁然，民進黨縣議會副總召黃盛祿說，省下的5億元要做什麼？難道東省西省只是為了做彰南捷運？

「不要為反對而反對！」民進黨縣議會總召尤瑞春說，王惠美上任之後，只要是前朝的統統都不要，先是校園保全說不要，如今又說「369重陽敬老金」要排富，也就是在前縣長魏明谷任內，加碼發給長者的敬老大紅包也要排富，明明就是去年已經通過的預算，如今卻要刪掉，那就要好好說清楚，省下的錢要做什麼？

縣議員陳秀寶說，好的德政就要延續，不能因為這是前縣長魏明谷的政見，改朝換代就要推翻，何況這還是已經通過的預算；縣長換人做之後，建設也沒，活動也沒，如今連老人福利也要刪刪刪，請問到底是要端出更好的福利政策來取代嗎？

縣議員葉國雄強調，要省錢也不是這樣省法，何況，縣府說一套做一套，說沒錢要刪老人福利預算，卻有錢拿出800萬元來規畫彰南捷運，這樣的說法，讓人無法接受。

福興鄉長蔣煙燈說，敬老金是對長者的敬意，目前福興鄉是70歲以上每人發放500元敬老禮金，他將尋求代表會的支持，希望能夠在今年降低發放門檻，也就是65歲就可以領到敬老金。

縣議員賴清美今天先在個人臉書發聲，社會處給議會審議的追加減預算當中，竟然刪除4億9976萬6000元，擺明就是不要延續前朝的369重陽節敬老禮金。

不過，縣府社會處回應，並非不發放敬老禮金，只是改為65歲以上長者領1000元，100歲以上領1萬元，列冊的中低收入戶，則可以領到原有369禮金，也就是滿65歲到79歲每人3000元、80歲到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元。

前縣長魏明谷時代，上任首年的敬老禮金由1000元加碼到2000元，去年才正式發放369重陽節敬老禮金。

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