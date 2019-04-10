魏明谷369敬老金王惠美不跟了 網友熱議…

2019-04-10 18:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕吃掉彰化縣非法定社福預算最高的369重陽敬老禮金，前縣長魏明谷去年兌現競選政見，今年縣長王惠美祭出排富條款，只讓列冊中低收入戶可續領，其他變成每人領1000元、百歲人瑞領1萬元，卻因為縣政改朝換代而改變，引發熱議，有網友支持排富，直言「別打腫臉充胖子！」

消息傳出，臉書平台網友熱議，贊成排富的網友說，「彰化沒那麼富有，別打腫臉充胖子…」；還有網友說，老人家不會花錢，領到紅包就交給晚輩，發那麼多發揮不了實質幫助。

但也有網友狂酸縣府，老用沒錢當藉口，乾脆什麼事都不要做了，領薪水就好。更有網友感慨票投錯了，家人的福利被藍綠惡鬥犧牲掉了。

重陽敬老金在國民黨籍前縣長卓伯源於2008年推動，65歲以上長者齊一，每人500元，2009年調高為1000元，民進黨前縣長魏明谷2015年上任首年，同樣採取齊一條件，但金額由1000元調高為2000元，到了去年2018年，因為中央統籌分配稅款增加，縣府向議會提追加預算通過369政策，改為65歲以上3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元。

社會處長王蘭心說，369重陽敬老禮金預算太高，嚴重排擠身心障礙、兒少、中低收入等補助基本額度，發放條件再不改變，到了2022年老人人口增加後推估預算高達9.1億多元，縣庫負擔更重。

社會副處長陳素貞說，去年議會通過重陽禮金預算按照369政策核定，排富條款上路後，今年可以為縣庫省下約4億多元支出，這些錢可以填補法定社福編列不足的缺口。

不過，縣議員賴清美說，縣長王惠美上任一再推翻前朝魏明谷政策，財政困難是事實，縣長有責任找替代財源，不能什麼都刪，今年預算縣議會去年就已通過，現在再由議員刪減預算，議員豈不是「裡外不是人」，替縣府揹黑鍋。

台水董事長的前彰化縣長魏明谷指出，尊重王惠美的決定，政策好壞與否，就交給縣民論斷。

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