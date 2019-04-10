柯P爆粗口罵議員 許淑華：因官場鬥爭、工務局求官

2019-04-10 18:42

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲日前與時任公園處長黃立遠談論民進黨市議員許淑華時爆粗口。許淑華今日爆料，柯會爆粗口是因黃給了不實訊息，而這就是為了求官，並秀出疑似黃在柯的辦公室言論。這也讓柯表示辦公室是不是被裝竊聽器。

柯文哲2月出席陽明山花季活動，與時任公園處長的新工處長黃立遠談及許淑華時大爆粗口。國、民兩黨北市議員今日開議時也要求柯道歉，不過許淑華稍晚質詢時更爆出柯會爆粗口是因為黃在進行階級、官場鬥爭，為了求官才給不實訊息。

許淑華表示，黃立遠在遴選工務局長前一天，得知人選是林志峯後，馬上向柯報告強調他比林還要優秀，而且林是接他的位置當大地處長，他比林還要適合當局長。

對此，柯文哲僅說，他的辦公室是不是被裝竊聽器，否則怎麼會有這一段。

另外，許淑華也爆料，黃立遠新任處長後要求更換許多用品，大從家具小至文件夾，而且還大耍官威只准科長層級以上的人能進入處長辦公室，甚至把公務車當私家車使用。對此，黃立遠一概否認，也不清楚為何議員要這樣說；但柯的竊聽器一說讓人質疑是間接證實有求官一事，黃先行否認之外，也表示柯沒有證實，只是質疑有人在他辦公室裝竊聽器，確切意思要問市長。

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