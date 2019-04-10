柯P「肖媽祖」 議員轟當市長或選總統選一個

2019-04-10 15:06

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市議會今日舉行第1次定期大會第2次會議，台北市長柯文哲「肖媽祖」參加繞境和救東區開徵空屋稅都被議員砲轟，抨擊柯無心市政，連任後四處趴趴走，究竟要當市長還是選總統應該選一個。

柯文哲今日到議會進行施政報告，但在報告前被議員輪番砲轟，首先是請假參加大甲媽繞境讓議員們痛批無心市政，議員李明賢批評，市長痠痛可以貼藥布，但市政現在也全身痠痛，若市府不敢講或不說清楚，貼再多藥布都無用，例如大巨蛋、交通問題都沒有處理，每天只會評論高雄市長韓國瑜，卻不學韓拚經濟，台北去年倒閉的公司超過1萬家，北市府到底拚經濟拚到哪要說清楚。

議員秦慧珠怒批，「進步價值光榮城市」喊了好多年，但現在卻變成「價值退步市政無光」，柯文哲先前說台北4年經濟總量沒增加，所以商圈才會關店與柯無關，講這種話不但不慚愧還在說風涼話，應該多學韓國瑜，替台北拚經濟，不然現在高雄發大財，台北卻度小月，而今日送過來的施政報告根本就是流水帳，並且柯6月要選總統，因此這份報告有效期限不到2個月，難怪柯在民調、施政滿意度、總統可能性和網路聲量都比韓還要低。

議員汪志冰則說，柯文哲想當市長還是總統候選人要選一個，柯從連任後就從南到北、從國外到國內四處趴趴走，甚至柯坐在這裡都還有肖媽祖的汗水味，過2天又要下南部相當荒謬，因此柯要交代清楚究竟要做市長還是總統候選人，如果要肖媽祖，北投就有一間很大的媽祖廟。

另外，議員阮昭雄要求柯文哲該對議員許淑華道歉，議員監督市政是基本，沒想到在說起陽明山花季杜鵑花開得不好時，柯竟然相信是政治操作，還罵了國罵，花開不好應該要責成相關單位，而不是辱罵議員，因此他要求柯不僅要道歉，議會也要表示抗議。

議員郭昭巖則提到開徵空屋稅一事，抨擊柯市府政策反覆，2015年才因建商陳情把前台北市長郝龍斌實施的的屯屋稅降低到2%，現在又要提升，而且房仲業者聽到要開徵空屋稅都笑了，放一台娃娃機就可以規避，難保東區不會變成夾娃娃一條街，柯不該只顧總統大位，這陣子因為柯的急就章，連今早的青年營區公宅記者會，都讓許多里長和里民抗議，但柯卻聽而不見、視而不見。

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