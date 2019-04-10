王世堅送行李箱 要柯文哲打包走人

2019-04-10 15:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，但昨天仍請假大甲媽祖遶境，引發民進黨、國民黨議員抨擊，並杯葛施政報告。台北市議員王世堅首先提出程序問題發言，指柯瘋總統、無心市政，昨天向市民請假、今天向媽祖請假，王還準備「禮物」白色行李箱送給柯，「要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。」

王世堅質詢時，柯文哲始終低頭不願看王。王世堅質疑，台北市民還沒生氣，柯憑什麼生氣，萬大線進度落後，公托毫無進展，公宅數字又大量灌水，公辦都更大話說盡，實際完成寥寥可數；柯領導風格令人嘆為觀止，罷黜百官，獨尊壁如（市長室主任蔡壁如），搞得台北市政府團隊分崩離析，只是利用首都市長光環資源打造競逐總統大位政治舞台，根本腳踏兩條船。

台北市議員陳重文也拿出一頂皇帝帽及烏紗帽，問柯文哲要帶哪一頂，陳還走向柯面前作勢要幫柯帶烏紗帽，但柯沒有戴上。

陳重文表示，柯文哲施政報告提出使命、願景、核心價值三大主軸，及八大策略目標，雖然看起來很完整，但內容令人失望遺憾，民眾想要的產業民生等經濟議題，很少做到；「如果你想選總統，施政報告怎麼說服普羅大眾」，並指柯施政無能、市民無感。他說，高雄市長韓國瑜拚經濟，台北東區卻沒落，大巨蛋、雙子星案也懸而未解。

台北市議員王鴻薇說，韓國瑜口號是「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，但柯文哲請假趴趴走，台北東區商區卻沒落，根本是「跑出去，人不在，台北店面關起來嗎？」

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