藍委籲李進勇拒任中選會主委 實現「終結政治生涯」承諾

2019-04-10 10:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會主委一職懸缺已久，行政院日前提名前雲林縣長李進勇接任，人事案昨獲立法院院會通過付委審查，但國民黨立委江啟臣等人今召開記者會表示，李進勇幾個月前輸掉選戰時，曾說過要在故鄉終結政治生涯，呼籲李拒絕提名，實現自己的承諾。

國民黨立院黨團總召江啟臣今質疑，中選會的掌理事項是選舉、罷免及公民投票的整體規劃、辦理及指揮監督等，換言之，民主社會最重要的選舉，其裁判就叫做中選會，如今卻要讓一個幾個月前還是民進黨籍候選人的李進勇來擔任主委，除了酬庸，也讓人擔心會有選舉奧步的產生。

江啟臣批評，學者出身的前中選會主委陳英鈐尚且不敢違背黨意，如今讓非常具有政治色彩、曾任縣長、政務官及民進黨副秘書長的李進勇來擔任主委，國民黨團對此要表達強烈的抗議。

江並質疑，此人事案在立委補選前未排入立法院院會審查，就是政府心虛的表現，而且國民黨團日前提案在中選會組織法中增訂「李進勇條款」，規定3年內有黨職身分者不得任中選會主委，司法及法制委員會也不敢排審。

江強調，過去民進黨對於國民黨提名無黨籍的張博雅擔任中選會主委百般杯葛，同樣無黨籍的內政部常務次長林慈玲兼任中選會委員，也被質疑不適合，現在李進勇雖然願意註銷黨籍，但以他的黨籍背景，顯見民進黨根本是兩套標準。

江啟臣最後也呼籲，李進勇在選舉失利後，曾說過要在故鄉終結自己的政治生涯，還成立了名為「正直」的法扶辦公室，如果真的如此「正直」，希望李能勇敢拒絕提名，實現自己「終結政治生涯」的承諾，否則相信人民將會用選票終結民進黨。

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