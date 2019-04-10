共機飛越台海中線 總統：挑戰台灣自由民主生活

2019-04-10 00:08

〔中央社〕總統蔡英文今天說，日前中國軍機越過台海中線，中國選擇不尊重這條中線，是對台灣民主自由及生活方式的挑戰，台灣必須挺身對抗；歷史上，美國在扮演協助台灣抵禦脅迫上扮演重要角色。

台灣關係法立法滿40週年前夕，蔡總統應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」邀請，今晚連線CSIS視訊會議。由前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）擔任引言人，CSIS亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）擔任主持人。蔡總統發表專題演說後，接受提問。

前美國國防部亞太副助理部長、現任威爾遜國際學人中心亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）提問，面對來自中國的壓力，如何確保台灣有足夠防衛能力，以及是否相信美國有實力抵抗任何危及台灣安全的武力或其他形式的脅迫。

蔡總統表示，她的要務是確保台灣2300萬人民的民主生活方式獲得保障，儘管台灣努力釋出善意，但中國對台灣侵犯的行為有增無減，更加挑釁、更具對抗性。

日前2架中國戰機穿越台海中線。總統說，台海中線存在有其原因，兩岸都尊重這條中線的劃分，20多年來，讓兩岸雙方可以降低衝突的風險；中國選擇不尊重這條中線，這並非民進黨政府面對的挑戰，而是台灣民選政府面對的挑戰，是對台灣民主自由及生活方式的挑戰，台灣必須能挺身對抗。

總統表示，台灣政府將持續提高國防預算，讓國軍變得更先進、敏捷，更有戰鬥力，也會持續利用國內工業實力來打造新型國防武器，包括潛艦。至於台灣無法自製建造的武器，會依照台灣關係法，持續向美軍購。

蔡總統強調，政府這樣做的目的不是要追求對抗，而是要展現有效自我防衛能力，以嚇阻侵犯，這是維護台海和平的必要作為。

總統說，鄧志強提及的美國實力正式台灣關係法精神所在，歷史上美國扮演協助台灣抵禦脅迫重要的角色。但現在的情勢更加複雜，美國對台承諾並未改變，而是極權政府用來對抗全球民主國家的戰術變得更加細膩，因此台美之間需要更多討論如何有效反制。總統說，台灣正處於面對極權擴張主義的最前線；捍衛台灣自由與民主，政府有責任勝利。

此外，有關台美洽簽雙邊投資協定，蔡總統表示，台美雙邊經濟是互補不是相互競爭的關係，雙方有共同打造貿易協定的潛力，並可作為印太地區模範。如果可以和美國以及其他自由市場的國家結合，可以降低對中國經濟依賴，以及中國對媒體、政治、安全干預能力。

蔡總統表示，台灣是全球高科技供應鏈中重要的連結，美國和其他理念相近國家密切關心台灣供應鏈的完善和資料安全。近來華為的案例以及針對5G網路控制權爭奪情形，更彰顯台灣的重要性，讓關鍵技術和取得管道不至於落入不當之處。總統也呼籲川普政府用創意的方式來處理台美間的貿易爭端問題。

總統也說，希望美國高階資深官員可以清楚表達，維護台灣安全對於捍衛民主至關重要，任何對影響台灣民主自由的威脅，美國都很關切。這樣的訊息不僅需要向台灣人民傳遞，也需要讓對岸清楚知道，因為中國對台擴張的行動是對自由世界的威脅。

蔡總統重申，台灣是美國印太戰略的重要夥伴，除了美國之外，日本也是台灣重要的夥伴，台日共享對印太地區經濟繁榮願景，未來希望與日本在印太地區有更多合作。

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