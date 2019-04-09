與館長開直播談統獨 賴清德：「斯斯」有兩種

2019-04-09 21:54

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院前院長賴清德今天晚間與網紅「館長」陳之漢開直播，內容從司法改革、經濟、核能到民進黨內總統初選等議題。陳之漢直接向賴清德問，現在民進黨完全執政為何不敢宣布台獨？賴回應，台灣已經是主權獨立國家，不需要再宣布，更以「斯斯有兩種」戲稱統獨，現在兩蔣的後代是被統，就沒有中華民國。

賴清德表示，民進黨的台獨是台灣已經是獨立國家，名字就叫中華民國，不用在宣布獨立，國家存在要件，土地、人民、主權，我們都有，到底台灣主張獨立還是主張統一，就像「斯斯有兩種」，兩蔣過去是反攻中國統一為中華民國，而現在兩蔣的後代反而是被統一，就沒有中華民國。

對於近期蔡英文總統回應中國領導人習近平的對話，讓陳之漢大讚，以前討厭民進黨，但看到蔡英文嗆聲後開始有點喜歡，反而是國民黨要不要出來講，我們是主權獨立國家中華民國。

賴清德也說，在習近平提出「習五點」否定國民黨的九二共識，讓藍營提出簽訂和平協定，「和平協定是簽假的」，如果有用西藏就不會這麼慘，台灣不能做第二個香港、西藏。

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