中國打台灣要轟爛全島？ 他精算飛彈軍費秒打臉！

2019-04-10 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕一篇9日在PTT發布的文章指出，中國解放軍要渡海攻台，可能會失去9成以上兵力，引起熱議。有網友對此怒轟該文是「鴕鳥自慰文」，表示「中國最引以為豪的就是導彈數量跟技術，真的要幹你，一定先全島轟爛了才上岸」。結果另名網友出面精算飛彈攻擊範圍後，諷刺表示，大概「只要」射45萬枚導彈，就可以把台北市轟爛了！

對於有人聲稱中國一定先轟爛全島才上岸，該名原PO網友在PTT發文打臉，表示目前中國主要的導彈是東風導彈，一枚東風15導彈炸開大概是600平方公尺，「要把整個台灣轟爛再上島，我幫你計算一下，大概要射600萬顆導彈，就可以把台灣轟爛！太棒！」

原PO表示，就算範圍縮減到台北市，也需要45萬枚導彈，「一枚導彈的製造成本最低300萬人民幣（約新台幣1380萬元），所以45萬枚導彈只要花費1兆3500億人民幣（約新台幣6.2兆元），就可以轟爛台北市了！太棒了！」不過原PO也表示「還不包括沒射準的，被台灣的飛彈防禦系統攔截下來的飛彈」。

原PO諷刺表示，就算中國射3顆中1顆好了，大概只要花4兆人民幣（約新台幣18兆）就可以轟爛台北市了！原PO也表示，中國轟台北市，也必遭到台灣反擊回轟「北京、上海、廣州、深圳」，中國不但要付出導彈軍費，還要承受主城市被炸的損失，加上動員費用，「也沒差啦，估個10兆人民幣好不好，反正支那人口14億，每個人只要給7000元人民幣，就沒問題了」。

對此，網友紛紛留言表示「有笑有推」、「金門砲戰一天五萬顆都沒投降了」、「用導彈轟炸 本來就是智障想法 波灣戰爭驗證過了」、「講的好像台灣只能乖乖挨打呢 你炸電場我炸水庫」、「」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/