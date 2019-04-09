電影導演爆：加入國民黨！中影薪水不用打7折

2019-04-09 12:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定中影公司為國民黨的附隨組織，名下118億財產全數凍結，中影不服與黨產會打行政訴訟。電影導演易智言近日則在臉書揭露，他留學歸國後，因緣際會進入國民黨文工會的中影「假裝很懂電影」，做了中央電影的員工。「中影更勸他加入國民黨，薪水可以有3萬，不用打7折！」

畢業於美國加州大學洛杉磯分校的導演易智言，留學回國後至中影公司擔任製片企劃工作，1995年拍攝第一部劇情長片「寂寞芳心俱樂部」，2002年執導的校園純愛電影「藍色大門」，打開桂綸鎂在台灣的知名度。2007年拍攝「危險心靈」電視劇，更獲得第41屆金鐘獎「戲劇節目獎」。

易智言發文憶及，他高中的時候被教官吸收做國民黨，那時是真的愛國，日記還畫了一張「中國地圖」該從哪裡改善。但多了「不想讀書了就是投身做身邊事」一行文字，這行字被「低等外省人」父親老國民黨發現，覺得沒志氣不上進，叫他跪在公寓陽台把日記燒毀，也一起燒毀私藏的美國色情雜誌。

易智言指出，羞辱的燒毀事過境遷，記憶中從來沒有繳過黨費，黨費都拿去看電影了，當他要出國唸書時，黨部要他留下聯絡地址，但哪知道會住在哪裡啊，於是寫了兩個大字「美國」。

易智言透露，他回國後把黨證燒了，因為要繳黨費，窮留學生回台灣哪有錢。但又屈於現實，因緣際會進入國民黨文工會的中影「假裝很懂電影」，做了中央電影的員工。

易智言提及，中影當時認為他沒有黨籍，於是勸說他加入國民黨，因為薪水可以有3萬，不用打7折，「我拒絕了，就是好多表格要填，我好懶啊。」

易智言說，當時一個月2萬多薪水，活不下去，在父母面前要逞強，於是偷偷週末在托福補習班教英文，「告訴父母國民黨有照顧我，有錢了。」今年清明節去看父親，突然感到驕傲的謙卑，因為他幫父親守住台灣的家，而不是守住國民黨。

對此，黨產會委員表示，中影過去為中國國民黨的黨營事業，被國民黨以非相當對價出售給正崴集團郭台強，從黨史資料、官方檔案及前中影員工的親身經驗，皆可印證中影為國民黨之附隨組織。

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