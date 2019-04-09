綠委籲退役反潛機重出江湖 國軍回應了...

2019-04-09 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍空軍二架戰機上月底一度飛越台海中線，引發各界高度關注。民進黨立委鍾佳濱昨在立院公聽會時發言建議，已退役的S-2T反潛機，可重組為海巡署的「海洋監視機」，此無武裝、非軍事用途飛機，可對共軍「下駟對上駟」。但國防部發言人陳中吉稍早表示，鍾委員站在國家安全角度為國防部提供建言，但軍方處理台海狀況秉持「不挑釁、不卻敵」原則。

立法院外交及國防委員會昨日召開「國防產業發展條例草案」公聽會，鍾佳濱發言時指出，由於我國主力戰機飛行成本高，以幻象2000戰機為例，每小時需80萬元，若以無武裝、非軍事用途飛機，隊中共造成壓力，就能以「下駟對上駟」、「化主動為被動」，減輕國軍負擔。

鍾佳濱也說，日本海上保安廳有37架定翼慢速的海監機，可裝雷達，用於測量海底地型，任務並無軍事目的，但卻有軍事效果，如果能飛在海峽中線甚至到「對面」，也讓中共軍機緊急升空，耗費戰訓成本。

對此，陳中吉今上午表示，鍾佳濱委員站在國家安全、國防部提出建言，但我們處理台海狀況，秉持「不挑釁、不卻敵」原則，且國軍是台灣和平守護者，而非麻煩製造者，我們應該譴責中共的挑釁行為。而我國基於和平維護者角色，對相關做為會審慎評估，但不違背既有原則。

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