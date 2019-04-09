網友發起共機擾台發「國家級警報」 公共政策平台退回

2019-04-09 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機3月31日飛越台灣海峽中線對台挑釁，引發各界不滿，有網友日前在臉書發起「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」，吸引2萬多名網友關注，並在公共政策網路參與平台提案，但最新進度顯示，此提案不進入附議。

這名網友在公共政策網路參與平台提案表示，3月31日上午11時，兩架中共殲11戰機飛越海峽中線，飛行時間長達10多分鐘，威脅我國國安。並引述陸委會主委陳明通的話，中共不放棄武力犯台，這種狀況不是意外，也不會只有一次，更不排除未來仍有可能發生；一般民眾好像「沒感受到、沒有危機感」。

網友認為，依國家災害防救科技中心告警訊息規劃，當民眾可能立即受危害時，即應當列入「國家級警報」進行提醒，同時手機警訊通知。但多年來我國並未落實此模式，建議應盡快補足疏漏，讓民眾能在第一時間有所準備。

公共政策網路參與平台昨天（8日）回應「檢核不通過」，原因是提案內容屬兩岸及國防議題，依「公共政策網路參與實施要點」規範，此案不進入附議。

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