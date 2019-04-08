邀辣台派繼續守護台灣民主 小英：團結一心就會贏！

2019-04-08 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今晚9點5分在官方LINE回憶2014年318學運後，民進黨於年底地方縣市長贏得13個席次，表示在那年看見公民社會的覺醒，青壯世代也開始扛起「綠色執政、品質保證」的招牌，因此她要邀請「所有的辣台派一起，繼續守護台灣的民主」。

蔡英文表示，2014年是台灣民主的重要時刻，年初的318學運，擋下了馬政府急欲通過的服貿協議。同年底的九合一大選，民進黨保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績，也提名優秀的新人全力衝刺拚勝選，「我們團結一心，台灣人民再次給了民進黨一個站起來的機會，我們在地方縣市長贏得13個席次。」

蔡英文說，那一年的台灣，看見了公民社會的覺醒，年輕的民主世代站了出來，民進黨在地方的青壯世代也開始扛起「綠色執政、品質保證」的招牌。她和所有夥伴團結作伙，全台灣跑透透，每當她緊握大家的雙手，傾聽大家對台灣的期待，都深深地感受，人民要過的是自由民主的好生活。

蔡英文強調，現在的台灣正在關鍵的時刻，也面臨著更大的挑戰，但民進黨從未退卻，她也要請所有的辣台派一起，繼續守護台灣的民主，捍衛台灣的自由。「為了台灣，只要團結一心，我們會贏！」

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