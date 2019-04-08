民進黨初選》支持者憂分裂 綠委：應關閉潘朵拉的盒子

2019-04-08 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕「民進黨初選，打開了潘朵拉的盒子。」民進黨總統初選陷入僵局，有支持者擔憂蔡賴之爭會引發民進黨分裂。民進黨立委李俊俋表示，現在首要之務，是盡速關閉潘朵拉的盒子，讓一切回歸到「合理、公平、程序正義」的初選制度上，這才是「接地氣」的表現。

李俊俋今天（8日）在臉書表示，這幾天沿路掃街，鄉親們表達很多對於民進黨總統或立委初選制度的擔憂，這些理由不外乎： 第一，初選造成互相攻訐，形成黨內分裂；第二，民調電話是否有其公正性；第三，會不會有人刻意配合其他黨派，進行反運作、反支持。

李俊俋說，不論是蔡英文或賴清德，都有各自支持者擁護，而擁護者不得不選邊站，甚至不表態就是不支持，逼得黨主席卓榮泰出來喊暫停，「這時媒體消息又傳出有人要開臨時全代會、暫停初選，一下又說不參與辯論，眼看輿論紛起，這才逼得喊出這是假新聞、與事實不符」。

他比喻，民進黨為了勝利，端出橫柴要生火取暖，然橫柴要入門當然會被擋在門口，「啦啦隊心想，既然門不夠大，那就打掉小門、重建大門，甚至乾脆就把門給拆了，如此一來，當然引起基層民眾的擔憂，更且忽略民進黨的中心思想與價值。」

李俊俋強調，民進黨真正的民主價值，最主要的是理念的陳述，必須告訴大家台灣未來的路要怎麼走、心中價值是什麼；另外，路線之爭，在所難免，大家充分討論、比較與溝通，才是民主的真諦，而政見發表會就是民進黨的首要民主價值，才能彰顯其獨特的政治文化，若不辦政策辯論會，無疑是「將民主的神主牌拋在腦後，將民主束之高閣的的結果，必然也會被人民遺棄」。

他也坦言，初選造成的黨內分裂在所難免，但應該是把傷害降低到最小，以目前總統初選中2位人選的政治歷練皆有其高度與格局，就怕啦啦隊們提出「霸王條款」，美其名是助選，卻藉由私下放話攻擊對手，進而鞏固自己的勢力，這些種種行徑，無異是對於民進黨造成內傷，極有可能導致功力盡失，因為這樣的「攻防戰略」，已將民進黨的價值拋棄，恐會造成全盤皆輸之疑。

他提到，總統或是立委的初選，不用刻意去苛責另外一方的正當性，競爭本來就是民主的生活常態，需要透過協調，互相溝通，若溝通不成，也斷非一味高喊要對方退選，機制上就是必須走到初選民調這一關，強調讓現任者與競爭者透過政策辯論說清楚、講明白，這才是「公平」，讓雙方可以陳述立場，爭取認同與支持，才符合民進黨的民主精神。

「針對鄉親對於初選制度有很多疑慮此點，要反問為何民進黨會讓大家擔心？」李俊俋認為，初選制度，從一登記開始，就彷彿打開了潘朵拉的盒子，啦啦隊們群魔亂舞，各持武力叫陣，搞得烏煙瘴氣，要重新讓民眾支持民進黨，首要的工作是儘速關閉潘朵拉的盒子，讓一切回歸到合理、公平、程序正義的初選制度上，這才是接地氣的表現！

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