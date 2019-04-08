張琍敏道歉蛇鼠一窩說 陳菊辦：訴訟交律師處置

2019-04-08 14:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕女星張琍敏日前指總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，她今天PO道歉聲明；陳菊辦公室表示，希望張琍敏能就其表述的不實內容進行正式澄清及公開道歉，已委請律師遞狀，訴訟事宜交律師合適處置。

媒體今天報導，資深女星張琍敏日前有感於高雄市長韓國瑜表示不考量2020大選，怒嗆總統府秘書長陳菊蛇鼠一窩，指高雄有弊案，遭陳菊提告後刪文。張琍敏今天在臉書PO出道歉聲明，表示「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。

陳菊辦公室表示，提告相關事宜，在張琍敏臉書發文前，已委請律師遞狀。張琍敏身為公眾人物，相關言論應負有社會責任，避免誤導社會輿論。張琍敏的言論，不僅是針對陳菊個人清白，也包括全體高雄市政府團隊的名譽。

陳菊辦公室說，希望張琍敏能就其表述的不實內容進行正式澄清及公開道歉，以端正視聽，也請說明轉貼的資訊來源，共同遏止抹黑造謠的歪風，捍衛言論自由。訴訟相關事宜一切交由委任律師進行合適處置

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