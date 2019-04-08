空勤黑鷹不能降海巡艦 空勤總隊說原因…

2019-04-08 12:39

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍已移撥多架UH-60M黑鷹直升機給空勤總隊，但空勤黑鷹至今無法降落在海巡艦上，下月舉行的2019年金華演習實兵演練暨海安10號演習中，空勤黑鷹也未能進行機艦組合演練。

空勤總隊解釋，黑鷹直升機最大起飛重量是1萬659公斤，而海巡署3千噸巡防艦的最大起降重量是1萬660公斤，兩者太為相近，能不能執行落艦訓練，要等全部的15架完成接裝、成編及相關訓練後，再與海巡署艦隊分署共同研議。

空勤黑鷹己接收9架黑鷹直升機，其中1架不幸在執行救援任務時墜海，現有8架黑鷹直升機，另6架因為要加裝先進的夜間救搜救系統，預計在109年的6月底前接收完畢。

朝野立委都關切空勤黑鷹能不能降落在大型的海巡艦上，空勤總隊則承諾每半年會定期將空勤直升機與海巡艦的機艦組合作業演練情形，向立法院內政委員會提出報告。

根據空勤總隊最新提出的報告表示，空勤總隊已在去年4月2日與海巡署艦隊分署開會決議，考量UH-60M黑鷹直升機為多任務多用途直升機，等到全數15架完成接裝、成編及相關訓練後，再共同研議起降3千噸海巡艦的可行性。

空勤總隊也說，空勤總隊的AS-365N海豚式直升機，已先後完成3千噸（宜蘭艦、高雄艦）、2千噸（新北艦、台南艦）及1千噸（苗栗艦、桃園艦、台東艦及屏東艦）等8艘海巡艦飛行甲板的落艦組合訓練，光是去年7月到去年12月，共計執行11架次、落艦88次；統計至目前為止，累計已有101架次、落艦715次，飛行總時數達159小時35分鐘。

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