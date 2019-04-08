國瑜的漢堡！透明料理影片諷高雄發大財

2019-04-08 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜已就任4個月，競選期間所高呼的「開採太平島石油」、「愛情摩天輪」與「高雄發大財」政見至今仍未兌現。有網友拿日本的「透明漢堡」惡搞影片來類比韓國瑜的政見是「國瑜的漢堡」，如國王的新衣一樣什麼都沒有，卻仍有不少人仍堅持其存在。

網友在臉書分享了一段神秘影片，影片中寫著主廚是韓國瑜，製作的料理則是「高雄發大財」，只見影片中一下切菜一下熱鍋，又看似揉著什麼東西，但最後端上盤仍什麼都看不到，不少網友馬上了解了發文者的暗喻：「人進來高雄發大財？卻是靠想像，摸不到也吃不到」、「所以呢？好了沒？為何不讓我吃呢？」、「明明什麼都看不到，但大家都說超好吃的」、「這道菜高雄人超愛！希望全中國人也會喜歡！」、「腦補挺香的」。

事實上，這是日本推特美食帳號「kurashiru」的影片，kurashiru專門教網友簡單做出各種美味料理，而這道「透明漢堡」其實是kurashiru在愚人節時博君一笑的影片，號稱這道菜「既便宜又能減肥」，怎麼吃都是0卡路里，也不用花半毛材料費，推薦給所有想省錢又想減肥的朋友，請大家可以試著在自己家裡做做看。

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