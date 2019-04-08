鼓勵台商資金回流 行政立法協調報今將討論「減稅誘因」

2019-04-08 01:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為鼓勵台商返鄉投資，行政院將於今日中午召開行政立法協調會報，與民進黨立委研商「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」及「所得稅法部分條文修正草案」。據了解，政院和立委將針對「減稅誘因」進行討論，鼓勵台商資金投入5加2創新產業。

財政部所擬「境外資金匯回管理運用及課稅條例」上週已報行政院審查，內容規定資金匯回須有專戶控管，也必須符合國際洗錢防制規範、有助於就業及產業發展、租稅公平等三大原則。

專法草案規定，境外資金匯回首年享有8%優惠稅率、第2年則享有10%，若投入特定產業，稅率可再減半。為避免回流資金炒作房地產，專法亦規定，匯回後須以信託帳戶控管5年，符合投資要件才能動用，建立明確的炒房把關機制。

不過，全國商業總會上週認為8%優惠稅率太高，明顯「誘因不足」，應調降為3%至4%，才能將規模近20億元海外資金吸引回台投資；全國中小企業總會則建議，設「專戶控管」限制太多，可改成限制資金進入房產或建設公司。

有鑑於企業界反映誘因不足，行政院將藉由行政立法協調會報，與黨籍立委討論是否增加「減稅誘因」。對此，立法院經濟委員會召委、民進黨立委賴瑞隆表示，中國的投資環境及優惠不如以往，有許多台商反映希望回台，政府有必要建立好的條件，讓台商更有意願返台投資。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政府鼓勵台商資金回台投入5加2創新產業，但禁止投資房地產，除討論「境外資金匯回管理運用及課稅條例」減稅誘因外，財政部也將與立委研議「所得稅法」是否增列長照扣除額。

據了解，財政部去年原將長照扣除額列入第一波「全民稅改」，最後僅先針對薪資所得扣除額增加等部分完成修法，長照扣除額則踩剎車。本週行政立法協調會報若有共識，「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」及「所得稅法修正草案」兩案，將於本週四行政院院會拍板通過。

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