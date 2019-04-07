1個粉絲5塊收購「桃園人」？市議員：我拒絕了百萬誘惑

2019-04-07 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕管理「桃園人」臉書粉絲專頁（粉絲人數近28萬）的民進黨新生代桃園市議員余信憲（29歲），今晚以「為什麼中國最近會大動作的想收購台灣許多的粉絲團？」為題的PO文，指稱收到有人想用「1個粉絲5塊」來買接近30萬人粉絲團，面對這樣百萬的誘惑，最終還是拒絕了。

2020總統大選將屆，網路瘋傳中國動作頻繁，積極招攬網軍，繼管理「我是中壢人」臉書粉絲團（粉絲人數逾44萬）的桃園市議員王浩宇自爆，對方開出7位數報價，7日晚上王浩宇也分享了余信憲的貼文。

管理「桃園人」臉書粉絲專頁的余信憲在PO文自打比方說，根據2018年台灣地方選舉的實戰經驗來看，他在桃園區市議員選舉的總得票數為1萬0528票，自評約有7成5的選票是從粉絲團上獲得的，剩下的2成5才是在市場、街道、公園、活動上獲得的選票

為什麼會這麼肯定？余信憲說，每次只要走在路、參加活動，和選民來聊天，大約10位有7位到8位左右的民眾會說：PO文 、「你不是那個粉專團的小編嗎？」等之類的話語。

他認為，其實中國深知台灣人獲取資訊的方式有重大的改變，現在大家都是重度的社群使用者，睡前滑手機、大便滑手機、搭車滑手機、吃飯前滑手機，等等，大家每天可以不看電視、可以不看報紙、雜誌，但不能不滑手機。所以現在改買粉絲團，改買社群帳號，目的就是要鎖定2020總統大選，千萬不要認為網路選舉不可能，議員選舉2014中壢有王浩宇、2018桃園有余信憲，接下來2020台灣將是台灣人的？還是共產黨的？

對此，網友紛紛留言，「統戰真實在發生」、「不行賣」、「如果你敢賣我們會罵死你。」

余信憲臉書貼文：

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