合體黃小玫演奏望春風 潘孟安吹口琴網友驚豔

2019-04-07 22:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天是春假連假最後1天，屏東縣長潘孟安今晚7點許在臉書發布一段和網紅才女黃小玫挑戰音樂的影片，黃小玫彈琴、潘孟安吹口琴，成功挑戰一曲「望春風」，網友大驚「縣長真的會！」、「太有才了」，潘孟安還搞笑留言，回應「塵封30年沒吹，快喘不過氣了！」。

屏東縣政府邀請才女網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光創作「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，勇奪第1屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，讓屏東被國際看見；今天晚上她和潘孟安聯袂現身，透過影片介紹屏東的美食與美景。

2人先是品嚐屏東肉圓、肉粽等美食，再談到屏東的美景，黃小玫說在屏東住了1個月星期拍攝影片，覺得屏東太美了，印象深刻的水蛙窟大草原，夜間繁星滿空，令人感動；潘孟安也向網友介紹，屏東有高山有大海，從山到海只要2小時就能搞定，歡迎國內外民眾都來屏東，感受屏東美食美景與熱情。

影片最後2人還演奏一段「望春風」，潘孟安高水準的演出，網友紛紛留言「好好聽喔」、「真正有告厲害」、「縣長真的多才多藝」、還有人搞笑說「真的會耶」，更有網友說「看了，都好想去屏東旅遊啊」。

其實潘孟安除了吹口琴，也會彈吉他，頗有音樂素養，他播放這段影片前特別說「怕大家明天上班沒力氣，所以吹首口琴讓大家聽」，從網友的反應看來，效果應該很不錯。

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