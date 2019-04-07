初選辦法將生變？賴清德證實聽到「一些風聲」

2019-04-07 20:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨黨內初選機制也傳變數？前行政院長賴清德今日參加台中公園行動公義教會「説明參選理念」時，有民眾關切他在10日會因初選辦法「被終結」；賴清德證實有聽到「一些風聲」，指4月10日中執會作出初選辦法改變，他感性呼籲，民進黨一直跟大家打拚，並沒令人失望，他相信民進黨、相信主席卓榮泰；更籲黨內同志珍惜民進黨民主的精神，民進黨初選的辦法不要改變。

賴清德下午趕抵台中公園行動公義教會的民主論壇，向在場人士說明他的參選理念，賴清德說，他在上個月全力輔選台南立委補選候選人郭國文，很多人一直問他為何對郭國文那麼好，但他真正在意的並非民進黨在立院黨團多或少一席，而是去年11月24日民進黨大敗，執政的13個縣市只剩下6縣市，若立委補選再輸，2020年總統、立委大選時，「台灣就非常非常危險」。

賴清德說，特別是習近平提出「習5點」後，若台灣的執政黨與在野黨是同心面對此問題，台灣還未必這麼危險，但台灣最大的在野黨國民黨這些人卻爭相提出和平協議，如果2020總統選輸、立委席次大量減少，屆時民進黨失去的不光只是政權，失去的可能是台灣的民主、自由、人權，甚至主權也會受到很大的衝擊。

賴清德說，很多人督促他該承擔時就應該要出來承擔，他在投票結束後用心思考，既然他願意為民進黨大敗而辭去行政院長職務，負起行政責任，那在面臨台灣危險時，他也應該要有出來承擔責任的勇氣。

賴清德說，他在登記黨內初選前也有想到一定會遭遇很多攻擊甚至抹黑，但他願意面對；他既然在20、30年前放棄當醫生，走上政治這條路，無論面臨什麼困難，他對國家、人民、土地的使命永遠不會改變。

賴清德重申堅定走完民進黨初選民主程序的決心也不會改變，也希望民進黨黨內同志珍惜民進黨民主的精神，民進黨初選的辦法也不要改變。

在場有支持者替他緊張指外傳10日初選辦法會生變，擔心他一定會「被終結」，賴清德說，民進黨誕生於專制獨裁時期，長期以來一直都跟台灣人民站在一起衝破戒嚴、打破黨禁、報禁、國會全面改選、廢除刑法第100條、總統直選等，民進黨一直跟大家一起打拚，並沒讓大家失望。

賴清德證實，他是有聽到「一些風聲」，傳4月10日中執會將作出初選辦法改變，他也面對各界關切，但他的答案都一樣，相信民進黨、相信卓榮泰主席，他一定有辦法妥善處理。

賴清德說，他參與初選一定力行君子之爭，會超越個人、派系，完全為國家出發，他希望透過初選各自把理念充分說明，這也對後續的團結會有幫助，且可取初選的好處，避開初選的衝擊，這樣人民會再度接受民進黨，大選時才有機會贏得人民的支持，這是他的理念。

賴清德也說，他要誠懇拜託大家無論未來初選誰出線，一定要支持出線的人，因為這才是台灣的精神、民主的素養，經過民主的程序決定誰來代表出征後，就尊重國家主人的選擇，全力支持。

他還用「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，強調，他放棄當醫生投入政治，也是希望下一代愈來愈來，讓台灣愈來愈好，這也應是大家共同的心聲。

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