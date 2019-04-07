送大甲媽 柯文哲談言論自由：媒體不要故意黑人家

2019-04-07 18:40

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲今天在台中市議員陳廷秀陪同下，到大甲鎮瀾宮送媽祖起駕，他強調，這次來主要是還願。媒體詢問其「到鎮瀾宮是來試水溫、衝人氣」？柯文哲強調，平常心，最重要的是「莫忘初衷」，並指自己是假新聞的受害者，有感而發表示，媒體可以有立場，但不要故意去「黑」人家。

前行政院長賴清德今天剛到鎮瀾宮上完香，台北市長柯文哲後腳即到，民眾聽到台北市長柯文哲，現場歡聲雷動，還有人大叫「總統好」，柯文哲向媽祖上香後致詞表示，這次主要來還願，並向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，並祝福善男信女身體健康、萬事如意、閤家平安，遶境之旅平安順利。

柯文哲隨後轉往裕珍馨三寶文化館，參觀「蝶舞翩翩」柯秋地不鏽鋼蟲雕塑展，「柯爸、柯媽」也到場。接受媒體聯訪時，柯文哲表示，2014年曾跟隨大甲媽遶境，去年選舉前再到鎮瀾宮燒香許願，如果連任會再來走一次，所以這次來是還願，而不跟別人一樣扶轎，但中間卡到議會議程需回台北，只能儘量走多少、算多少。

媒體詢問柯文哲「要趁這次試水溫、衝人氣」？柯文哲回說「不用」，強調「平常心」，最重要的目的就是回到台灣最底層，感受台灣的生命力。

媒體詢問其「常覺得在台北人氣不如中南部，是不是中部民眾比較熱情？」柯文哲強調「做自己該做的事就好」，不管別人如何期望，做自己就好了，「不要真的自己跟包裝的差太多，真實呈現就好」，最重要的就是「莫忘初衷」，笑稱「想講不能講的太多了」，但不管做什事情心存善念，盡力而為，還是最正確的人生哲學。

今天是言論自由日，柯文哲在臉書po文指自己是假新聞受害者，柯文哲對此也有感而發表示，「媒體可以有立場，但不要故意去黑人家」。

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