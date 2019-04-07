韓國瑜訪台中花博外埔園區 韓粉勸進「選總統」

2019-04-07 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜今天中午至台中花博外埔園區參訪，大批韓粉趕往高喊「選總統，救台灣」，針對韓迷勸進，韓國瑜表示，之前已一再表示，2020年不在考慮之內，一切等美國回來再說；台中市長盧秀燕則贈送韓國瑜太陽餅，稱韓是「太陽中的太陽」，媒體詢問盧會勸進韓國瑜選總統嗎？盧秀燕說，「我代表台中市民送他太陽餅已不言可喻」。

韓國瑜今天中午在台中市長盧秀燕及台中市府官員陪同下參觀外埔園區，盧秀燕稱韓國瑜是「太陽中的太陽」，所以一定要送他太陽餅，另外再贈送茂谷柑及漆器等，並請韓國瑜代為宣傳促銷台中蜂蜜等農特產品。

盧秀燕表示，韓國瑜知道花博快要結束，很關心，所以今天特別來訪。韓國瑜說，外埔園區好棒，有很多創意及啟發，他和盧市長都認為整個觀光資源的開發絕對不是吃吃喝喝就結束了，要加上本地的文化、文創、農業及本地的各方面元素，這樣資源開發一定會愈來愈棒愈來愈好，這次前來參觀收穫很大。

媒體詢問「這麼多民眾勸進，會考慮嗎？」韓國瑜表示，「2020，我一直講不在考慮之內」，這趟來台中是來學習、來參觀，然後準備去美國，一切等美國回來之後，再跟大家好好聊一聊，分享美國的經驗；媒體詢問盧秀燕「會勸進韓國瑜選總統嗎？」盧秀燕說，「我代表台中市民送他太陽餅已不言可喻」。

媒體詢問吳韓會，韓國瑜說，「讓他（吳敦義）來高雄不禮貌，我應該到台北拜訪他」，至於如何看待吳王會及吳朱會破局？韓國瑜說，「我覺得黨內三位大老、優秀的同志，可以先去商量，大家都在政壇幾十年了，有自己的經驗及自己的理想，溝通的管道應該是非常暢通的，而且都是老朋友，我把我份內工作做好，當務之急就是拚經濟」。

針對農委會主委陳吉仲表示，農產品銷對岸會傷害到農民；韓國瑜說，不用擔心，農產品今天賣出去明年又來了，去年很多鳳梨香蕉都丟去當堆肥，農民都在掉眼淚，今年鳳梨香蕉又來了，「我們開開心心把農產品賣出去的時候，中央農委會不幫忙沒關系，我們自己努力，你就祝福我們就好了」，不要在背後講這些，這樣對台灣一點幫助都沒有。

韓國瑜說，台灣光一年捕撈的魷魚就14萬噸，台灣人拚命吃只吃4萬噸，10萬噸賣不出去，明年又累積10萬噸，後年再累積10萬噸，所以外銷的訂單非常重要，中央跟地方只要去搶到訂單，其他人就拍拍手祝福一下就好，我們並沒有向農委會申請任何經費呀。

媒體再問「大甲鎮瀾宫媽祖遶境起駕被視為總統前哨戰，如何看待？」韓國瑜說，上次顏清標娶媳婦來不及去，這次起駕因顏寬恒立委邀請才排定下午2點前去。

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