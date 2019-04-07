新快速佈雷艇 不搭載戰系110年完工

2019-04-07 13:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「國艦國造」計畫，除國造潛艦、新一代飛彈巡防艦等作戰艦艇外，包括兩棲船塢運輸艦、新一代快速佈雷艇等輔助艦艇也刻正建案、執行中。根據軍方送抵立法院的預算解凍報告內容顯示，新型快速佈雷艇將採「合字號」通用登陸艇為設計參考母艦，並未配備戰鬥系統，全案預計執行至110年。

「合字號」為美國通用登陸艇（LCU）通稱，除部分接收自美方外，美國也在民國68年左右授權我國建造部分船艇，排水量約200噸以下，現有12艘服役，用於人員、物資的運送，也在演訓時擔任佈雷工作。

軍方表示，快速佈雷艇配合國防部海軍需求，進行全艦系統設計，儎台為簡單、成熟構型，具備簡易通信、航儀設備與中科院研製自動化佈雷系統，且無配備戰鬥系統，造船業界均有能量承造，只要執行儎台產品接收測試即可。

軍方也指，海軍在106年執行儎台設計、去年執行儎台建造，均列入年度預算書表，並由立法院審議通過後執行，上述2項工作並非採統包方式採購，。而合約設計工作則由船舶中心負責。

國防部指出，快速佈雷艇案自106年執行至110年，全案共計9億餘元，預計籌獲4艘船艇。

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