國民黨當起建商「蓋樓賣房」 黨產會查台北縣黨部案

2019-04-07 10:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為清查國民黨在台灣究竟賣出多少黨產，行政院黨產會正調查國民黨不動產交易紀錄，發現原台北縣黨部土地來源有爭議，地方政府用興建「介壽堂」名義徵收民地，最後竟又賣給國民黨蓋住宅大樓出售。對此，黨產會質疑，國民黨這種行為是政黨，還是投資建設股份有限公司。

據黨產會調查，位於新北市板橋區民族路34巷內的原國民黨台北縣黨部，土地取得過程大有問題，最早是由台北縣政府在1966年以蓋「介壽堂」名義，向民間徵收一塊私有土地而來。

台北縣政府持有13年後，在1979年以公告現值767萬元賣給國民黨。此外，國民黨又於1986年以1200多萬元，購入隔壁另一塊緊鄰的國有土地。

黨產會委員質疑，國民黨總有辦法買到公家土地，買了以後土地不夠大，連隔壁國有土地也能一起買下來，到了1992年就把台北縣黨部土地，全部賣給黨營事業啟聖實業公司，由黨蓋住宅綜合大樓出售。

委員表示，當年政府徵收民地是為蓋「介壽堂」，最後低價轉手給國民黨蓋大樓，已違反徵收目的，而啟聖蓋出地上18層、地下3層的大樓出售，國民黨則有保留2戶。

委員提及，原台北縣黨部土地已變成住宅大樓，目前的國民黨新北市黨部則位於不到50公尺對街，該棟5層樓建物，因國民黨拒繳「轉帳撥用」8.6億元追徵價金，被法務部行政執行署查封在案，但執行署遲未法拍。

此外，黨產會查出，國民黨當初保留的2戶，在朱立倫擔任國民黨主席任內，國民黨已將2戶捐給台北縣政府，所有權人現為新北市政府。

委員強調，國民黨若取得過程無愧於心，何必將2戶「回贈」給地方政府，當年黨國不分徵收民地，賣給黨蓋房出售賺錢，後續也將調查國民黨賣賺多少錢。

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