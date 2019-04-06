買來的臉書粉專被嗆爆 新管理員怒：說我中共就法院見

2019-04-06 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁近日掀起一波買賣潮，許多網友都懷疑收購者是中國網軍，要來洗腦台灣民眾達成統戰的目的，因此紛紛到已被收購的粉專下留言洗版，甚至退讚檢舉。然而今有一個粉專的新管理員就被網友罵到受不了，特地從簡體字轉換成繁體字發文澄清，購買粉絲團只是單純喜歡經營而已，若網友再繼續貼他中共、統戰的標籤，「到時候我們在法院見！」

臉書粉專《中肯小兔 動画映像收藏區》今在臉書上發文澄清，「我是新來的管理員，我並不知道為什麼會被說成是中共什麼的，我也不是什麼政客，我就只是一個小小工人。我也是興趣經營粉絲團才跟管管買的，金額也是尋（詢）問管管同意，我也是先付款，怎麼現在，一直再說政治問題，難道喜歡粉絲團經營圖片、影片要被說成這樣嗎？」

管理員還說，「別到時候大家等到上法院了，毀謗我的人您才開心」，上禮拜他為了買粉專先匯錢給對方，結果被對方騙了，他也已經去告對方，而現在對於網友的一再攻擊，「我目前開始蒐集資料，到時候我門（們）在法院見」。

許多網友看完後紛紛留言，「管管是三小？可以認真研究一下台灣用詞嗎五毛」、「想洗白啊！再裝啊」、「不是改成繁體台灣人就會信欸」、「自己創粉絲專頁很難嗎？」、「快跟著我念，小熊維尼呢嗎叭祺」、「壓力測試：64、法輪大法好、台灣獨立、西藏獨立、新疆獨立」、「你說的法院是在台灣嗎？」。

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