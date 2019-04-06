網軍買粉專！他透露中國「從俄羅斯學來的73招」

2019-04-06 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍被爆出收購台灣臉書粉專，招募在台網美，向民眾宣傳和平統一思想，引起爭議。對此，一篇「中國學習俄羅斯的手法和中國操縱台灣的方式」文章近期在網上瘋傳，內容舉出73個結合大數據、行銷學和網際網路，藉此操作並影響他國政經的手段。

該文章是學者邱泰然將台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋先前講述「俄羅斯干預他國政治的方式」的論文內容重新整理而成，並在昨天（5日）晚間分享至個人臉書。

內容中提到多項中國學習俄羅斯的手段，包括經由大數據，針對不同的人進行不同的「行銷」，例如，許多人在下載程式看A片時，須下載App至手機，同時要用戶同意手機特定權限，「那些App是誰開發的？那些公司都在北京」；或者，俄羅斯花錢買網軍操作他國情勢，中國也同樣採取這項做法，不過俄國是自己辛苦做，中國是外包給台灣公司，這點最可怕，「我們有沒有敵我意識，真的很重要」。

沈伯洋補充，俄羅斯是這些手段的始作俑者，手法相當純熟，而中國則繼承了俄羅斯的作法，不過，雖然行為模式很相像，「但是有很多關鍵的不同，沒有辦法在演講細說。」

沈伯洋今天（6日）稍早也在臉書上強調，針對中國網軍近期對台採取的種種舉動，「不要忘記，資訊戰就是資訊戰，所以他可能反同，可能挺同，可能挺小英，可能挺韓國瑜。不要因為是韓國瑜就就馬上認為是中國因素，事實上複雜很多。」

不過，他也奉勸國民黨支持者，指出此事為國安問題，「你支持國民黨，FINE，但你們應該也希望國民黨拿回主導權吧？你們也愛這塊土地吧？還是我有所誤會？這時候再分這個，我真的覺得沒救了。你我都是台灣人耶。」

邱泰然臉書：

沈伯洋臉書：

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