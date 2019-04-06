中市議員：宣導品逾40種 市府推無紙化「攏係假」

2019-04-06 15:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府推動無紙化電子公文及線上簽核多年，高唱節能減碳，市議員張玉嬿卻發現，各公務單位擺設的政令文宣和雜誌超過40種、重量約1公斤，相當於200多張A4紙的重量，但少有民眾取閱，質疑無紙化「攏係假」，也浪費資源。

張玉嬿說，市府2013年開始推行電子公文和線上簽核，資料顯示至2018年底，共減少砍伐6400多棵樹和7800多公噸二氧化碳排放量，節省紙張和碳粉費用達5300多萬元；2016年也推動無紙化會議，宣稱打造低碳城市。

但實際走訪各公務單位，可見櫃檯提供民眾索取的宣導品和雜誌高達40多種，包括社福、治安、農業、藝文、民政等，林林總總重量超過1公斤，若以A4紙每張約4.4公克計算，相當於227張A4紙，數量不算少。

一位退休區長即指出，各局處為了宣導各項市政措施，印製各種手冊文宣供民眾索取，事實上少有民眾取閱，說穿了是形式主義，實際功能是應付各式評比來統計宣導次數，反正沒人探討實際成效，時限一過就回收處理。

楊姓民眾也說，紙本資訊印刷太精美也不環保，建議市府減少印製各類文宣品、手冊，減少資源浪費，儘量電子化、雲端化，老少都可從網路方便取得資訊，別讓智慧城市淪為口號。

張玉嬿批評，市府各局處各行其是浮濫印製文宣品，無紙化「攏係假」，應整合印製或多以海報代替，民眾也能一目了然。此外，市議員服務處與市府也無電子公文窗口，應儘速推動全面無紙化作業，提升彼此工作效能。

市府表示，配合節能減碳，舉凡政策宣導及活動訊息，新市府團隊儘量透過官方網站、臉書或相關社群等網路平台宣導。各機關會議儘量以電子簡報方式進行，節省紙張使用量，內部公文簽辦也多以電子化。民政局召開區公所會議，也加強宣導減少使用紙張，落實節能減碳及無紙政策。

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